Oscar Green a Bergamo la consegna dei premi promossi da Coldiretti Giovani Impresa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dal vino subacqueo all’orto in torri hi tech, dal giovane Noè che salva razze antiche al pastore influencer che racconta la vita in alpeggio. Sono alcuni dei progetti e delle idee imprenditorialiate con gli2024 della Lombardia, i riconoscimentidaper valorizzare l’innovazione deiimprenditori agricoli, un universo che in Lombardia conta oltre tremila aziende gestite da under 35, secondo un’analisi diLombardia su dati Registro Imprese.