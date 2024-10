Melito | Una fiaccolata per i medici aggrediti nella sede della Guardia medica

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Unail 3 ottobre alle 19:30 per icontinuità assistenzialeda due uomini e tre donne, presso il presidio Il 18 settembre scorso adue uomi e tre donne aggredirono due(un uomo e una donna)continuità assistenziale (). In quell’occasione la sequenza dell’aggressione ripresa e postata sui social ha fatto il giro di tutti i giornali d’Italia. Nel video riportata la triste e becera aggressione al personale sanitario che eradiin Piazza Santo Stefano. Affidatisi autonomamente alle cure mediche del personale del Prontosoccorso dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per il dottore una contusione costale a causa del lancio di una sedia, mentre per la dottoressa solo un disagio dovuto al tentativo di strangolamento.