Magari è impote*te È sempre Cartabianca Mauro Corona lascia pubblico e Berlinguer senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Io non sono impot”. “È”,choc. Biancanon sa se ridere o piangere anche in questa occasione. Ma cosa è successo? La puntata di ieri sera di “È”, andata in onda il 1° ottobre 2024, prima del siparietto solito con lo scrittore montanaro, ha continuato a esplorare i temi caldi della politica e dell’attualità italiana, sotto la conduzione di Bianca. Il programma, trasmesso su Rete 4, ha visto la partecipazione di diversi ospiti, tra cui il noto scrittore e alpinista, la cui preè diventata un marchio di fabbrica del talk show. >> “Non si lava”. Grande Fratello, il pettegolezzo delle Non è la Rai sulla concorrente La serata si è aperta con un focus sull’attacco dell’Iran a Israele, un argomento di grande rilevanza geopolitica.