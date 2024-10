Lungotevere Flaminio | Il parco ricreativo di Poste sia a disposizione della cittadinanza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – “Costato qualche milione di euro di soldi pubblici diItaliane ma asolo del proprio personale, ilsuldeve essere ae utilizzato da tutti i cittadini“. Cosi, in una nota Federcontribuenti Roma sulla “querelle” traItaliane, Comune e rappresentanti dei cittadini sull’uso del nuovoa ridosso del Tevere. “Sappiamo – scrive l’associazione dei consumatori – che il Municipio ha preso chiaramente posizione contro la chiusura alladello spazio. La concessione però interessa uno spazio di competenza regionale, ma èche faccia in modo di aprire questo spazio al pubblico e non sia privilegio di pochi”. I Dipartimenti capitolini si sono espressi nero su bianco dichiarando che la fruizione pubblica deve essere rispettata.