Juve miracolo-Champions | super Vlahovic batte il Lipsia in 10 in rimonta Bologna ko e rimpianti a Liverpool

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Soffre, lotta e vince: lantus di Thiago Motta strappa 3 punti pesantissimi a, in casa del Red Bull, e resta a punteggio pieno inLeague, due successi su due. Una notte durissima ed esaltante in Germania: Bremer e Nico Gonzalez si fanno male nei primi 10 minuti, i bianconeri vanno sotto due volte per colpa dello sloveno Sesko (gran botta il primo, su rigore il secondo dopo mani di Douglas Luiz) poi riacciuffano il pari con una doppietta di unfinalmente scatenato (splendida la seconda rete, con un sinistro nel sette da fuori area), restano in 10' per il rosso a Di Gregorio ma nel finale, tra due miracoli difensivi di Kalulu, ecco l'acuto decisivo di Francisco Conceiçao con slalom diabolico in area e piatto (leggermente deviato) chirurgico sul secondo palo all'82'. E nel finale è Perin a salvare ancora su Sesko in uno dei 9 lunghissimi minuti di recupero.