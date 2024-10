Il sosia di Lautaro Martinez | Quello nella pubblicità di Sky Sport sono io non è il vero Lautaro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Madi Skysulla nuova Champions League è davoppure è il suoFabrizio Abate? Sui social diverse persone se lochieste in queste settimane. Ma ora è lo stesso Abate a fare chiarezza: “Sìio”, dice durante una diretta streaming su TvPlay.it. Lo spot – dal titolo “Il più grande spettacolo del mondo” – è in onda su tutti i principali canali tv nazionali dalla fine di agosto. Ideato dalla Sky Creative Agency, nel video si vede la giornalistaiva Federica Masolin nei panni di primo ufficiale di una nave affiancata dall’ex calciatore Alessandro Costacurta, oggi opinionista di Sky. Il filo conduttore della campagna è una missione per la conquista di un tesoro – che sarebbe appunto la Champions League – che si cela nei mari del calcio.