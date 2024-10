Il famoso Kunta Kinte si è spento a 84 anni a Los Angeles

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il mondo del cinema piange la morte di John Amos, scomparso all’età di 84a Los. L’attore, noto in Italia soprattutto per aver interpretato il celeberrimo schiavoin età adulta nella miniserie televisiva Radici del 1977, è morto il 21 agosto, ma la notizia del decesso è stata diffusa solo ora dal figlio Kelly Christopher. In un comunicato inviato a People, il figlio di John Amos ricorda il padre come «un uomo gentile e dal cuore d’oro ed era amato in tutto il mondo. Molti fan lo considerano il loro padre televisivo. Ha vissuto una bella vita. La sua eredità vivrà nei suoi straordinari lavori in televisione e al cinema».