I bus del giorno di San Petronio a Bologna gli orari

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 - Cambiano glidegli autobus in occasione di San, il 4 ottobre. Come ogni anno, in città il servizio di bus subirà alcune riduzioni in conseguenza della chiusura delle scuole e di gran parte delle attività produttive. In particolare: - le linee urbane 15, 32, 34, 61, 62 e le navette A e C non saranno attive; - non effettueranno servizio le linee 123, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 300, 354, 504, 904 e 905 attive nei soli giorni di calendario scolastico. Anche su alcune linee suburbane ed extraurbane sono soppresse le corse-bis scolastiche per/da