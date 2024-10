G7 il Ministro Piantedosi | da qui affrontiamo le sfide internazionali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMatteoarriva in Prefettura ad Avellino poco dopo le 9:30, dove intanto si sono radunati i sindaci della provincia per accoglierlo e dare il via al G7 del Ministero dell’Interno. Una scelta, quella del titolare del Viminale, “di cuore”, per le sue origini di Pietrastornina, ma anche ponderata perchè certo che Mirabella Eclano, location del vertice con i delegati europei, sarà all’altezza dell’evento e puntare sulle vette mondali. Il vetrice operativo tra idell’Interno del G7 è atteso domani, giovedì 3 ottobre, quindi la giornata di chiusura di venerdì 4 ottobre., però, ha voluto riconoscere il giusto tributo alla provincia tutta dedicando la prima giornata ai rappresentanti del territorio incontrandoli nel capoluogo e raccogliendo le loro istanze .