Danimarca | 2 esplosioni vicino ambasciata israeliana a Copenaghen

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Due “” si sono verificate oggiall’: lo ha reso noto la polizia danese. Questa mattina si sono verificate dueall’di. Fortunatamente non si registrano vittime o feriti. La polizia sta indagando per risalire agli autori e alla matrice. Per il momento le forze dell’ordine non si sbilanciano nel collegare direttamente il fatto con una possibile intimidazione e manifestazione di violenza contro l’di Tel Aviv ma, ovviamente, visto il contesto non è escluso che possa essere così. Questa è l’ipotesi maggiormente perseguita dagli inquirenti, che stanno analizzando i filmati delle telecamere e cercando possibili testimoni.