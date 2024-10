Che cosa ne pensi di Fedez? | la reazione di Barbara Bouchet sorprende tutti | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)e la sua opinione suUn silenzio a volte vale più di mille parole: deve essere quello che ha pensatoquando si è espressa, per così dire, sue le vicende di cronaca degli ultimi giorni che lo riguardano da vicino. L’attrice, infatti, faceva parte di un parterre di ospiti che a La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, si stava confrontando su, di recente al centro della cronaca sia per l’inchiesta, in cui lui non è indagato, per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi che ha portato all’arresto di diversi ultras del Milan e dell’Inter, tra cui anche il bodyguard del rapper, che per la rivelazione di Taylor Mega, la quale ha ammesso di aver avuto una relazione con il cantante sottolinenando, però, che non c’è stato nessun tradimento perché i Ferragnez erano una coppia aperta.