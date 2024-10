Andreas Muller pubblica delle foto che fanno molto discutere | avete visto le immagini con le figlie?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Le ultimedicon lehanno fatto: cosa è successo su Instagram? Gli utenti del social hanno attaccato duramente il compagno di Veronica Peparini. Come sappiamo, lo scorso marzo, il ballerino e la sua dolce metà sono diventati genitori di due gemelle: Penelope e Ginevra.e Veronica hanno sempre aggiornato i loro followers passo dopo passo durante la gravidanza, non nascondendo affatto alcuni momenti che li hanno messi in forte crisi. Come sappiamo, la gravidanza della nota coreografa è stata travagliata, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio.