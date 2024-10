American Horror Stories tornerà per Huluween ecco il teaser trailer

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La nuova stagione disu Hulu per l’annuale appuntamento con Halloween ed il palinsestonoto come ““. La serie tv di Ryan Murphy e Brad Falchuk nasce come spin-off dello show seguitissimo dal titoloStory. La natura antologica dello show ha offerto nelle sue prime tre stagioni storie del terrore che hanno appassionato milioni di spettatori. Ildella quarta stagione, come anticipato in arrivo per Halloween, sembra promettere bene. Lo trovate qui di seguito.. I dettagli dei singoli episodi diS4 rimangono ancora celati dal mistero, ciononostante ilregala qualche piccola anticipazione. A tal proposito, il minuto e mezzo scarso del video mostra Cloni Assassini, Leprecauni e personaggi alquanto inquietanti.