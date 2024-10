Oroscopo Paolo Fox mercoledì 2 ottobre 2024 | Cancro energico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’diFox per oggi,Ariete Domani sarà una giornata impegnativa, con pianeti in opposizione che richiederanno grande sforzo, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, sarà necessario stimolare la relazione per evitare tensioni Toro Una giornata interessante per il lavoro, ma in amore potrebbero sorgere ostacoli o dubbi. Rimane importante la capacità di fidarsi delle persone giuste? Gemelli Dopo giorni di tensione, la Luna favorevole ti porterà nuove soluzioni. Approfitta della giornata per goderti qualche momento di svago e lasciarti alle spalle le preoccupazioni recenti?Marte ti dona energia, ma anche una certa aggressività. Potresti essere più diretto del solito, e questo potrebbe creare tensioni.