Mens Sana Prosek | Buon esordio in campionato Ma dobbiamo evitare di abbassare la guardia

(Di martedì 1 ottobre 2024) La ‘Note di Siena’ha iniziato la sua avventura in serie B Interregionale col piede giusto. Il successo su Arezzo è arrivato al termine di 40 minuti da montagne russe. Benissimo, forse oltre le più rosee aspettative, nel primo tempo, male all’inizio del secondo quando gli amaranto sono rientrati a contatto. La squadra di Betti però non si è disunita, ha saputo mantenere alta la concentrazione e blindare i primi due punti del nuovo anno. Il tutto in una cornice di pubblico con più di 1100 spettatori, di cui 650 abbonati. Felice della vittoria e dell’entusiasmo al PalaEstra il lungo biancoverde Gianluca(foto), autore dei punti decisivi nel tiratissimo finale di gara. "Davanti al nostro pubblico si gioca sempre bene – scherza il numero 35 della– e siamo felici di aver iniziato ilcol piede giusto".