La scrittrice Edith Bruck | Le accuse a Liliana Segre? Aggressioni vergognose come sotto il fascismo

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ottobre 2024 – Prima il cartello con l’accusa d’essere un’agente sionista, poi in risposta il murale spuntato a Milano in cuiè ritratta con la divisa dei prigionieri di Auschwitz e, sopra, un giubbotto antiproiettile con la stella gialla degli ebrei bene in vista. La senatrice a vita è nel mirino e, quasi coetanea di, 93 anni contro 94, reduce anche lei dai campi di sterminio, non si dà pace.autrice e, sopravissuta alla Shoah (Roberto Serra/ Iguana) “È una cosa folle – dice, nata in Ungheria, da settant’anni in Italia,e traduttrice –. L’hanno presa di mira senza alcuna ragione.è una persona tranquilla, una donna giusta. Questo è puro antisemitismo. E per lei una persecuzione.