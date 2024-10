Il gran cuore dei dj per il Meyer Civitella dona 10 mila euro all’ospedale pediatrico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) di Matteo MarzottiHanno consegnato un assegno alla Fondazionecon l’importo di dieci. Ecco quanto hanno raccolto gli Amici della Valdichiana Sangria Party, l’associazione che ormai da alcuni anni organizza eventi ad Arezzo e provincia con lo scopo di aiutare la Fondazione, in collaborazione con la Pro Loco di. Sabato scorso una delegazione, insieme al sindaco diin Val di Chiana Andrea Tavarnesi e all’assessore Ivano Capacci, si è recata in visita nella sede dell’ospedaledi Firenze. L’occasione è stata quella per la consegna dell’assegno con l’importo che gli organizzatori dell’eventoper ilhanno devoluto alla Fondazione: dieciche serviranno a sostenere l’attività della struttura.