Grande Fratello ecco gli ascolti della quinta puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 1 ottobre 2024) È andata in onda ieri sera lanuova edizione del, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la giornalista Cesara Buonamici e l’attrice Beatrice Luzzi, indiscussa protagonistapassata edizione, nelle vesti di opinioniste. In postazione social Rebecca Staffelli, da poco promossa a conduttrice del Gf Daily su La5. Chi ha vinto la sfida tra ladele il quinto episodioprima stagione di Brennero la nuova serie televisiva di Rai 1?tutti i dati auditel pubblicati come consueto da DavideMaggio: Nella serata di ieri, lunedì 30 settembre 2024, su Rai1 Brennero ha interessato 2.617.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale518 ha raccolto 2.153.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 803.000 spettatori pari al 4.8%.