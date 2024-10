Champions League Inter-Stella Rossa 4-0 | i nerazzurri dilagano nella ripresa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) A San Siro non c’è il pienone a cui l’è abituata da anni, gli spettatori sono poco più di 56.000 e Il clima è surreale; la vicenda-ultras non può passare inosservata e non lo fa. Curva senza neppure uno striscione e stadio “tiepido” rispetto al solito. Nel pregara il Presidente Marotta torna su vicenda e chiarisce il ruolo di parte lesa rivolgendosi ai tifosi. I fantasmi di una serata strana ci sono tutti, comunque sia, e anche le scelte di Inzaghi levano un briciolo di tranquillità all’ambiente: restano fuori Acerbi e Di Marco, Darmian e Barella, Lautaro e Thuram, dentro Pavard, de Vrij, Carlos Augusto, Dumfries, Zielinski, Arnautovic, Taremi, ma la squadra non pare risentirne, prende il comando delle operazioni, nonostante lasia sabbia nelle mutande quando si distende.