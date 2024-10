Celebrazioni di Puccini il grande flop con la promozione 20 giorni dopo l’evento | ecco perché la toppa di Veronesi è peggio del buco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Due concerti da 350mila euro andati deserti, la loro pubblicità che esce a distanza di tre settimane dagli eventi. Ma la figurare la fa Albertonel tentativo di salvarsi mettendo una, che poi in realtà è solo l’ennesimo clamoroso spreco di soldi pubblici a disposizione del Comitato che presiede al posto della Meloni, di cui è sempre il delegato. Se la prende pure con l’opposizione lucchese che “copia le critiche apparse sulle pagine di cronaca di qualche giornale di infima fama”, intendendo evidentemente riferirsi al Fatto Quotidiano, cioè l’unico giornale che gli abbia mai chiesto conto di come abbia speso 10 milioni di euro per una programmazione delleane salvata solo in parte ed in corner da Riccardo Muti, con un Concerto organizzato interamente dal Ministero della Cultura proprio per evitare altre figuracce.