Agenti dell’intelligence italiana avvelenati con il cianuro in Tunisia sospetti di complotto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una spy story in piena regola, con intrecci legati a questioni del passato, criminalità organizzata e servizi segreti. Il caso misterioso, come riportato dall’Agenzia di stampaNova, ha coinvolto duedel nostro Paese in. Una vicenda che è svoltata in tragedia quando uno di loro ha perso la vita per un possibile avvelenamento da, mentre l’altro è stato ricoverato in gravi condizioni. L’indagine delle Forze dell’ordine ha sollevatodi un possibile avvelenamento – secondo le informazioni sinora disponibili si tratterebbe di– legato ad attività segrete, trasformando quella che sembrava una semplice cena in una vicenda da “spy story”. La morte misteriosa durante una cena ad Hammamet Il fatto si è verificato ad Hammamet, nel nord-est della, durante una cena tra otto amici.