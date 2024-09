Tenta di immergersi nella Fontana di Trevi | fermato turista a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un 25enne ha cercato di entrarema è stato bloccato dalla Polizia Locale e multato. Ieri intorno alle 13:00, undi 25 anni ha cercato di immergere le gambestoricadi, a. Il gesto, avvenuto in una delle piazze più famose della città, ha richiesto l’intervento immediato degli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale diCapitale, presenti per il controllo della zona. Il, di origine coreana e residente in Germania, è stato subitoprima che riuscisse a completare il suo intento. Gli agenti hanno proceduto a sanzionarlo con verbali per un totale di circa 550 euro, come previsto dal Regolamento di Polizia urbana. Oltre alla multa, è stata emessa una misura di allontanamento dal luogo.