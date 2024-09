’Soldi facili’ l’altra faccia del bluff Documenti consegnati a ’2139’ Rischio furto d’identità per i clienti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) di Sara Minciaroni PERUGIA Ci mettevano la, in tutti i sensi. I partecipanti al "sistema" non solo hanno fornito ai gestori del grandetutte le informazioni personali per attivare una carta di credito, ma hanno persino inviato su Telegram una loro foto formato tessera. Ora tra gli effetti collaterali più delicati del caso "2139 Exchange", la piattaforma oscurata da Consob a cui si stima che almeno 40mila umbri si erano iscritti sperando di ottenere soldi facili, c’è quello del possibile uso illecito dei dati sottratti ai partecipanti.