Paura per il 7 ottobre chi vuole sfilare | pugno di ferro di Piantedosi come li ferma

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nell'arsenale dei pro Pal, determinati comunque a marciare su Roma il prossimo 5, nonostante il divieto di questura e prefettura, c'è un po' di tutto. Dai cortei improvvisati, agli striscioni contro gli ebrei, passando per gli insulti a Israele e il governo Meloni. E chi non riuscirà ad arrivare a Roma, perchéto ai caselli stradali o alle stazioniviarie, dovrà bloccare le strade o le lineeviarie. La protesta del 5, per i pro Pal, deve essere una sorta di intifada a casa nostra. Ragione più che sufficiente per preoccuparsi. Perché il rischio di azioni eclatanti, con l'avvicinarsi della data del 7e la situazione di guerra aperta su più fronti in Medio Oriente, è quanto mai concreto.