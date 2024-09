Patente a punti nei cantieri scatta l’obbligo | obiettivo sicurezza sul lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – Pronti, via. Da domani, neidella cosiddetta “”. Due gli obiettivi del Governo: migliorare lasul luoghi die ridurre l’area del sommerso. Ci sarà un periodo transitorio, fino al 31 ottobre, durante il quale si potrà chiedere lacon un’autocertificazione da inviare via Pec all’Ispettorato del. Poi, dal primo novembre, si potrà lavorare nel cantiere solo con il nuovo documento digitale. La decisione di confermare la data del primo ottobre è stata assunta dopo il ritiro degli emendamenti al Dl Omninus, firmati sia dalla maggioranza che dall’opposizione, per un rinvio della misura.