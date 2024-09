Parma-Cagliari 2-3 Pecchia | Avevamo meritato pareggio vanificato tutto nel finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Abbiamo fatto tante cose belle, la squadra ha giocato con qualità e avevail, ma poi è statoda unche lascia in eredità rabbia, amarezza e dispiacere: è una sconfitta che brucia. Il calcio è questo, dobbiamo essere bravi a reagire”. Così Fabioai microfoni di Dazn ha commentato la sconfitta interna del suocontro ilper 2-3. “Non sono preoccupato – ha aggiunto il tecnico dei ducali, fermi a una sola vittoria in campionato –. Stiamo seguendo un percorso di crescita e abbiamo margini di miglioramento. Vogliamo giocare a calcio per vincere le partite, per questo dobbiamo imparare a gestire diversamente alcune situazioni. Ma ho un gruppo che lavora bene, i ragazzi impareranno tanto da una serata così”.2-3,: “nel” SportFace.