Nuova primaria del Comparto 6 | Progettiamola tutti insieme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Poco meno di cinque milioni di euro già a bilancio, un professionista incaricato della progettazione, luogo individuato, in via Sondrio, al centro del6, "ma ora ascoltiamo i cittadini. Soprattutto i bambini": al via, con il supporto di una società specializzata, un ‘percorso partecipativo’ in vista della realizzazione dellascuolain via Sondrio. Dovrà essere innovativa, dal punto di vista architettonico e didattico. E soprattutto flessibile: il nuovo plesso, come più volte precisato, non sarà solo al servizio del nuovo maxi quartiere, ma dell’intera città. Il team di professionisti incaricato di progettare la scuola è guidato dall’architetto Alessandro Trevisan, specializzato nella progettazione sostenibile di opere pubbliche.