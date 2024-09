Medioriente Schlein | Politica renda vicina soluzione due popoli due Stati

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Appello di Ellyper un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e in Libano. “Seguiamo con grande preoccupazione l’escalation di queste ore in Libano. Chiediamo come chiediamo da tempo anche su Gaza, pure in Libano, un cessate il fuoco immediato perché bisogna porre fine a questa guerra che Netanyahu sta portando avanti per la sua sopravvivenza”, ha detto la leader del Partito democratico a margine della presentazione del libro ‘L’imprevista’ (scritto con Susanna Turco), alla libreria Feltrinelli di Milano. “Serve che il governo italiano si impegni di più insieme alla comunità internazionale per ottenere un cessate il fuoco e fare finire questa guerra.