Edison Energia lancia Risolve per la gestione della casa

(Di lunedì 30 settembre 2024) AVERE UN UNICO interlocutore per ladei servizi di, in grado di intervenire 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con questo scopohato ’’, piattaforma di servizi per ladelle utenze e: diventa così il primo operatore ad avere un’unica piattaforma per tutti i servizi di, dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, dai sistemi di riscaldamento e climatizzazione alla mobilità elettrica, dall’assicurazione degli impianti al monitoraggio dei consumi. Lo scenario In Italia, il mercato dei servizi a valore aggiunto, rappresentato dall’efficienza energetica e dalla manutenzione delle case, ha attualmente un valore di circa 50 miliardi di euro e un potenziale di crescita al 2030 del 5%.