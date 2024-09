E-government l’Europa raggiunge la vetta delle classifiche mondiali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’edizione annuale “E-Survey 2024. Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development“, giunta alla sua tredicesima edizione, introduce il nuovo modello di governo digitale, fornendo ai paesi una tabella di marcia completa per la pianificazione, l’attuazione e la valutazione efficaciiniziative di governo digitale. Nel complesso, lo sviluppo dell’e-ha acquisito una notevole importanza negli ultimi due anni. Il valore medio globale dell’E-Development Index (EGDI) è aumentato del 4,59% dal 2022 (da 0,6102 a 0,6382), rispetto all’aumento dell’1,90% nel periodo di valutazione precedente. Il passaggio al digitale ha visto una accelerazione durante il periodo di ripresa post-pandemia, alimentato da un aumento degli investimenti in infrastrutture resilienti e avanzate.