Como il dg Ludi | Fabregas giovane ma già grande Proprietà ambiziosa ma non facciamo spese pazze

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Non abbiamo particolari segreti. Credo che la solidità dellasia il fondamento su cui sviluppiamo il nostro lavoro. La Serie A ci spaventava e ci spaventa ancora, sappiamo però che se avremo equilibrio, potremo fare un buon campionato”. Così il direttore generale delCarlo Alberto, ospite di Radio Anch’io Sport su Radio 1, sull’ottimo inizio di campionato dopo la promozione. “Abbiamo scelto una strada metodologica che oggi ci dà grandi risultati, sotto la guida di unallenatore,ma giàcome Cesc. Ora il Napoli? Ci approcciamo a questa partita conentusiasmo e coraggio, come la mentalità dell’allenatore Dobbiamo essere molto umili, sarà molto impegnativa come sfida, ma per noi, come la trasferta di Bergamo, è un ulteriore test per capire la nostra personalità.