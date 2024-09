Brescia tre-mendo Tris alla Cremonese e terzo posto ma nel finale… trema | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024)nel segno del tre. Tre come i gol rifilati, tre come i punti raccolti nel posticipo della 7ª Giornata di Serie B, 3 come la posizione inraggiunta. L’unico 2 che arriva, i ragazzi di Maran ringrazieranno, è quello dellache sotto 3-0 al primo tempo rischia la clamorosa rimonta nella ripresa. Ilparte decisamente bene. Besaggio sblocca la gara al 6?, al 34? arriva il raddoppio di Borrelli. Laè frastornata dall’uno-due e 5 minuti dopo, al minuto 39, subisce anche il 3-0 di Verreth. Tutto fatto già in 45 minuti? Non proprio. Nella ripresa laaccorcia con Nasti al 71?, poi raddoppia il suo punteggio con Bonaiuto al minuto 81. Sembrava chiusa ma la gara si riapre clamorosamente. Sei lunghi minuti di recupero non bastano per il 3-3. Ilsale a quota 11,, dietro Pisa e Spezia.