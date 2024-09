Atalanta c’è lesione per Brescianini | rischia un mese e mezzo di stop

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Brutte notizie per l’, chedi perdere Marcoper circa un. Il centrocampista è stato sostituito nel corso del match contro il Bologna dopo aver sentito un fastidio alla coscia sinistra: in seguito agli esami del caso è stata diagnosticata ladi secondo grado del bicipite femorale sinistro. Quest’oggi è arrivato anche l’esito dell’infortunio all’adduttore di Isak Hien: si tratta di postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro, il che posticipa il ritorno del difensore a dopo la sosta per le Nazionali., c’èperundiSportFace.