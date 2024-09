Arrestato il capo ultrà del Milan le intercettazioni con Fedez | Vi appalto la mia bibita e vi do una percentuale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 30 settembre 2024)ildel, leconDall’indagine che ha portato all’arresto di numerosidele dell’Inter emerge anche il rapporto tra, che non risulta indagato, e ildelLuca Lucci. Secondo quanto scrive il gip Domenico Santoro, infatti, in alcuneil cantante chiede a Lucci un “suo intervento per avere la possibilità di somministrare” una bevanda sponsorizzata dal cantante “all’interno dello stadio Meazza”. “Ma se voi avete una società di consulenza o una società con la quale possiamo lavorare, ma se io via voi la distribuzione di Boem (la bevanda prodotta dae Lazza ndr)? All’interno dello stadioe vi prendete unaeh capito?” afferma il rapper in un’intercettazione con Lucci datata 26 ottobre 2023.