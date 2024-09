Anno sfidante per il settore ortofrutticolo ma resistiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) APO CONERPO, principale organizzazione di produttori ortofrutticoli europea, archivia il 2023 con un bilancio solido, con un fatturato dalla commercializzazione 2023 in aumento dell’1,8% nonostante mancati conferimenti per oltre il 27% dei volumi, e ristorni ai soci incrementati del 50%. Apo Conerpo con questi numeri si prepara a costruire il futuro, a partire dalla campagna estiva appena cominciata, con una governance rinnovata e potenziata per affrontare le sfide con cui l’ortofrutta deve confrontarsi oggi e domani. Al timone, forte di una piena fiducia dei soci, confermato il presidente Davide Vernocchi al cui fianco siederquattro nuovi vicepresidenti, espressioni delle principali filiere e territori di riferimento.