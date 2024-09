Santiago Castro in versione Lautaro Martinez | il Bologna si sta dimenticando di Zirkzee|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 29 settembre 2024) 2024-09-29 13:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:non si ferma più. Il suo terzo gol consecutivo, dopo quelli contro Como e Monza e di nuovo contro una formazione lombarda, vale un altro punto prezioso nella classifica di unche si prepara con una prestazione di sostanza contro l’Atalanta alla sfida da brividi di mercoledì prossimo ad Anfield, nella casa del Liverpool. Una partita come minimo proibitiva per i rossoblù, attesi al primo vero battesimo del fuoco nella prima storica partecipazione alla Champions League e alla quale servirà tutto il carattere e l’aggressività che a lungo hanno soggiogato la squadra di Gasperini. Ancora trascinati da un centravanti che in poche settimane sta provando a rimpiazzare un certo Joshua Zirkzee nel cuore dei bolognesi.