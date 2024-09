Non chiamatelo miracolo Conte ha stravolto il Napoli con l’etica del lavoro ed è solo in testa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024) NonhailcondelIldiè un boa constrictor. Che ha il sangue freddo, non soffre di tremarella quando c’è da andare da soli inalla classifica. Ma, soprattutto, stritola progressivamente l’avversario fino a non lasciargli più scampo. Una morsa implacabile, con la preda che prova a dimenarsi, in modo via via più flebile. È successo al Monza che ha provato a difendersi ma poi si è arreso all’ineluttabile. A un primo tempo che è stata una dimostrazione di potenza. Due gol nei primi 45 minuti. E pratica archiviata. Anche se nel secondo tempo, ilha allentato un po’ la presa. Un comportamento da grande squadra. Bisogna imparare ad autoregolarsi, non si può spingere sempre a tutta. La stagione è appena cominciata, anche se non hai le coppe. Zero gol subiti nelle ultime tre partite.