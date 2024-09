LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | tra poco la gara Bagnaia e Bastianini sfidano Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.49 Perla partenza è molto importante, scattando dalla quarta posizione. Se dovesse ritrovarsi invischiato a centro gruppo, potrebbe fare fatica. 8.47 Di Giannantonio monta addirittura due gomme soft. Scelta molto azzardata. 8.46 Bezzecchi sarà la variabile impazzita: parte secondo e non ha nulla da perdere. Ieri stava per tamponare8.45 Per tutto il fine settimanaha fatto fatica nel quarto settore: sarà riuscito a trovare una contromisura? 8.44 Saranno 27 i giri da percorrere. 8.41 C’è poi come sempre la variabile impazzita Marc Marquez. E’ vero che parte 12°, ma ieri dopo la partenza era 5°Noi dalla corsa al podio non lo escludiamo mai. 8.39 La partenza sarà fondamentale. Non ricordiamo l’ultima volta chene ha sbagliata una, forse a fine 2023.