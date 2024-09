La Provincia al voto Ecco le due liste per il consiglio Tutti i candidati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Ladi Prato, insieme ad altre 41 province italiane, si appresta a rinnovare il propriole. Oggii consiglieri comunali dei sette comuni del territorio pratese saranno chiamati a esprimere il proprioper la composizione del nuovo. Le operazioni disi svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 al seggiounico situato nella sede dell’ente (via Ricasoli 25). La carica del presidente della, lo ricordiamo, ha una durata di quattro anni, mentre ille viene rieletto ogni due anni. Le recenti elezioni amministrative, tenutesi l’8 e 9 giugno scorso, hanno interessato cinque dei sette comuni del territoriole, la riconferma di Simone Calamai a sindaco di Montemurlo ha portato alla sua convalida come presidente delladi Prato per un ulteriore biennio.