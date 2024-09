Il gol di Delap dà ai Tractor Boys il vantaggio… ma Rogers risponde per Villans

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 29 settembre 2024) 2024-09-29 15:36:56 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il secondo gol stagionale di Liamha regalato all’Ipswich Town un vantaggio all’ottavo minuto in casa contro l’Aston Villa alla ricerca della prima vittoria dal ritorno in Premier League domenica. L’attaccanteha battuto il portiere Emiliano Martinez con un primo tiro dall’interno dell’area di rigore, incontrando il taglio di Jack Clarke dalla sinistra. La gioia del Town si è rivelata di breve durata, Villa ha pareggiato sette minuti più tardi quando Morganha intercettato un passaggio di Jacob Greaves e ha scambiato passaggi con Ollie Watkins prima di segnare il pareggio. Liamapre le marcature! pic.twitter.