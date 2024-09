Eccellenza - Anche Grassina-Affrico ore 15 promette spettacolo Scontro clou al Bozzi Rondinella-Scandicci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Oggi, riflettori puntati sul girone B diper i tanti big-match fra le squadre fiorentine. Queste le gare odierne della 4ª giornata in programma alle ore 15. Girone A Sestese-Massese (arbitro Bulletti di Pistoia). La Sestese di Polloni mancante di Ermini e Manganiello ospita una Massese vittoriosa in Coppa, oggi al "Torrini" sarà priva di alcuni titolari infortunati. Girone B(arbitro: Danesi di Pistoia). Al "" la sfida si prospetta interessante con tante assenze: Ciardini, Di Blasio e Fantechi per i padroni di casa; Sinisgallo, Guidelli Menini e Fascina fra gli ospiti. Fortis-Antella 99 (arbitro: Zamagna di Saronno). Seconda gara interna consecutiva per la Fortis che punta al bis.