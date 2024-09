Tu Si Que Vales nella seconda puntata il super ospite Sal Da Vinci

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 28 settembre 2024) Tu Si Que, su Canale 5 lacon Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Giulia Stabile, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e i tanti performer in gara Proseguono le strabilianti esibizioni artistiche nello Studio 8 del centro di produzione Tinanus Elios di Roma cel secondo appuntamento di Tu Si Que, attesissimo show tv del sabato sera in onda sabato 28 settembre in prima serata su Canale 5.dellal’attore e cantante Sal Dache porta sul palco l’rresistibile tormentone Rossetto e caffè, brano virale dell’estate 2024. Tu Si Que– Sabrina FerilliImperdibili le divertenti incursioni dell’inarrestabile e amatissimo Giovannino. In giuria a valutare le performance Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi con Sabrina Ferilli Presidentessa della giuria popolare.