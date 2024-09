Laboratorio di talenti La multinazionale Cisco apre in zona Stazione Da 30 anni nel futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) di Mario Ferrari PISASystem Inc, azienda leader mondiale delle tecnologie di rete ha aperto a Pisa un nuovo ufficio. Un modo per investire nel territorio pisano e festeggiare i 30dall’avventura della, che dal 1984 è motore di Internet, in Italia. La sede sarà utilizzata sia per il personale dell’azienda sia comedi un team dialtamente specializzati per la progettazione, ricerca e sviluppo di soluzioni wireless ultra-affidabili ad alte prestazioni. Un team che si è formato dall’acquisizione della start-up pisana Fluidmesh, nel 2020. "L’apertura degli uffici - afferma l’amministratore delegato diItalia, Gianmatteo Manghi - dimostra l’impegno a continuare a investire in competenze e innovazione, per creare un patrimonio a disposizione del mercato italiano e internazionale.