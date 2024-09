Il mio nome è Bond James Bond | chi sarà il prossimo 007? Ecco i nostri candidati

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) Dio salvi la Regina, il Re e. L’agente segreto al servizio di Sua Maestà, nato dalla penna di Ian Fleming, è ormai un’icona senza tempo, che ha attraversato i decenni senza perdere smalto, rinnovandosi di volta in volta. Ad accrescere il successo del personaggio e dei romanzi, tuttavia, è stata sicuramente la saga cinematografica. Nel 1954 venne realizzato un episodio della serie antologica statunitense Climax! in cui apparve, per la prima volta,“Jimmy”, trasformato per l’occasione in membro della CIA e interpretato da Barry Nelson. Il tentativo si rivelò poco azzeccato, ma lo scrittore non si perse d’animo e continuò a cercare un produttore disposto a portare sul grande schermo il suo. Dopo altri progetti lasciati a metà, alcuni dei quali prevedevano la partecipazione di Alfred Hitchcock e Richard Burton, si arrivò, nel 1962, al debutto ufficiale, Dr.