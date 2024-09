Filippo Turetta e quella litigata ad ottobre con Giulia Cecchettin | C’eravamo alterati più del solito le diedi uno schiaffo sulla coscia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 28 settembre 2024) Durante l’ultima puntata di Quarto Grado sono stati mandati in onda in esclusiva alcuni momenti dell’interrogatorio in carcere di, reo confesso per l’omicidio dell’ex fidanzata. Nel filmato il giovane racconta il primo litigio, collegato a un non superamento di un esame all’università, nel marzo 2023. «Stavo male e le ho chiesto aiuto, le ho detto che mi sarei suicidato se non avessi passato l’esame. Poi sono venuti fuori insulti pesanti da parte mia. Non volevo sentirmi escluso quando usciva con le sue amiche – ha spiegatoCi siamo lasciati di nuovo il primo agosto e abbiamo fatto due viaggi insieme a settembre 2023. Uno a Vienna, dove viveva la sorella, a cui dall’inizio non sono mai piaciuto. Era molto protettiva, ma per me contava solo». Poi, dopo essersi lasciati nell’agosto 2023, i due iniziano a sentirsi meno.