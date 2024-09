Aeroporto Berlusconi Anche Milano fa ricorso | No all’intitolazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Il Comune diha deciso di fareal Tar contro l’intitolazione dell’di Malpensa a Silvio. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Sala: "Ci siamo associati al, come altri Comuni". Sì, "associati": la Giunta milanese, infatti, è solo l’ultima in ordine di tempo ad aver intrapreso le vie legali contro un’intitolazione voluta innanzitutto da Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, firmatario dell’ordinanza dell’11 luglio. Prima disi sono costituiti in giudizio i 9 Comuni negli immediati dintorni dello scalo, quelli del Consorzio Urbanistico Volontario (Cuv) Malpensa: Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gola Secca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino, tutti in provincia di Varese. Ma è l’adesione dia fare inevitabilmente rumore.