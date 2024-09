Tragedia nel ciclismo è morta Muriel Furrer | la 17enne ciclista caduta ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il mondo delpiange la morte di una giovane stella. È, giovanerimasta vittima di una bruttanel corso della prova in linea junior aidi Zurigo. Lasvizzera ènella gara femminile junior giovedì e ha subito un trauma cranico. L’incidente è avvenuto in una zona boscosa sul lato nord del lago di Zurigo, una strada che viene percorsa in tutte le gare ciclistiche su strada. Le dinamiche dell’incidente sono poco chiare. Negli ultimi tempi, gli incidenti gravi nelsono diventati più frequenti. A luglio, il norvegese André Drege è caduto ed è morto durante una discesa in montagna durante il Tour of Austria. A giugno 2023, ilsvizzero Gino Mäder è morto per le ferite riportate un giorno dopo un incidente durante una discesa durante il Tour de Suisse.