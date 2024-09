Ricerca tecnologie e chip quantistici | Bruxelles lancia il bando da 65 milioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Las Joint Undertaking (s JU) ha aperto bandi per sostenere iniziative die innovazione sui semiconduttori. Si tratta del primodi questo tipo nellequantistiche – spiega la Commissione europea – per aumentare gli investimenti nelledi frontiera, in particolare neiper l’informatica e la rilevazione. Si prevede che il finanziamento Ue per questodi 65di euro sara’ eguagliato dagli stati partecipanti dellas Ju. Ciò fa parte dei 200di euro di investimenti Ue neiprevisti dallas Ju nei prossimi tre anni. Ilseleziona progetti per lo sviluppo e la produzione diquantistiche per migliorare l’innovazione in Europa e spianare la strada alla creazione di una filiera di produzione per iin Europa.