Quarta edizione del Festival di Luce! La sfida dell’intelligenza artificiale

(Di venerdì 27 settembre 2024) FIRENZE L’intelligenzaè un’opportunità o un rischio? Saremo in grado di gestirla? Ci sarà ancora spazio per l’intelligenza umana? Di sicuro è che l’IA è ormai tra noi. Insinuatasi prima solo in determinati settori, ora si sta facendo strada nelle nostre vite, con tutte le difficoltà che ne derivano. Di domande ne rimangono ancora tante, forse troppe. Ad alcune di queste proveremo a dare una risposta in occasione delladeldi!, il canale digitale del Gruppo Monrif dedicato ai temi della diversità e dell’inclusione, che si terrà sabato 19 ottobre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.