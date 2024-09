Pallanuoto Ortigia Brescia e Pro Recco vincono in Euro Cup Cadono De Akker e Quinto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tre vittorie e due sconfitte per le formazioni italiane impegnate nella seconda giornata del turno di qualificazione dell’Cup maschile 2024-2025 di. Secondo successo del, che viaggia spedito verso il primo posto del Girone B dopo aver battuto per 17-9 i serbi del Valis Vega. Esordio con vittoria per l’, che piega per 15-13 gli ellenici del Paok Salonicco e già domani potrebbe festeggiare il passaggio del turno. Bene anche la Pro, che ha ottenuto la possibilità di giocare con la vecchia denominazione e sconfigge con un netto 13-3 i croati del Primorje EB Rijeka. Sconfitte, invece, per Iren Genova, battuto di misura dagli spagnoli del Barcellona, vittoriosi per 13-12, e per il DeTeam, inserito nel Gruppo F, nel quale cede il passo ai favoriti croati dello Jug Dubrovnik, che si impongono per 16-10.